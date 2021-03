"Balliamo alla faccia del Covid", Belen e Cecilia Rodriguez fanno infuriare i fan

Nonostante Milano sia in zona rossa, Cecilia Rodriguez ha voluto comunque festeggiare il suo 31esimo compleanno insieme alla sorella Belen. Una vera e propria festa così come documentato dalle storie su Instagram delle due modelle argentine.

Torta, candeline e anche balli. Un atteggiamento che non è per niente piaciuto al popolo del web, visto e considerato che Belen ha pure commentato la serata, scrivendo: "Balliamo alla faccia del Covid". Ad indignare non è stato solo il fatto di non aver rispettato le misure imposte dal lockdown, ma ancor di più aver festeggiato come se nulla fosse nel giorno in cui sono state commemorate le vittime del Coronavirus.

«Ve ne fregate del Covid, nel giorno della memoria delle vittime», ha scritto un utente. E ancora: «Noi a casa e voi festeggiate, ci avete deluso».

