Belen, vacanza di lusso alle Maldive. Il web insorge: "Sfregio a chi fa i conti con la pandemia"

Infuria la polemica sui social per il viaggio alle Maldive di Belen Rodriguez e il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese.

I due in questi giorni si stanno godendo il mare di Tropici, nonostante la pandemia e le restrizioni in Italia ancora divise fra zone rosse e arancioni. Tuttavia, se non è consentito spostarsi fra Regioni, oltreoceano si può volare. Ecco che la showgirl argentina, incinta di sei mesi e in attesa di una bambina che chiamerà Luna Marie, ne ha approfittato per godersi qualche giorno di relax prima del parto in un resort di lusso.

Il web però non ha per niente apprezzato questa scelta. Non tanto per il viaggio in sè e per sè, quanto per tutti gli scatti condivisi sui social visti come pura ostentazione specie in un periodo in cui molti vivono di limitazioni, uscendo di casa solo per lavoro, salute e necessità, e di crisi economica.

"Alla faccia della pandemia, fare questo viaggio più in là no? Vergognoso", scrive un utente sui social. "Evitate di mettere foto di vacanze, addirittura alle Maldive e noi qui chiusi come animali. Uno schiaffo alla miseria, io mi vergognerei", ha aggiunto un altro utente parlando di vero e proprio sfregio nei confronti degli italiani.

Critiche alle quali però Belen ha voluto rispondere: "Le regole non le facciamo noi, se ci fanno partire un motivo ci sarà". E ancora, "A Pasqua sono stata a casa, adesso oltre ad avere la fortuna di potermi rilassare e fare l'ultimo viaggio prima del parto lavoro anche un pochino per Me Fui".

