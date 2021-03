Oroscopo, arriva l'equinozio di primavera: cosa cambia per i 12 segni

Verso l’equinozio! Aspettando il Sole in Ariete e l’inizio del nuovo anno astrologico ecco che sta di nuovo cambiando il cielo, Mercurio si sposta anch’esso lasciando gli ultimi messaggi di un anno zodiacale che ha cambiato moltissimo i dodici segni.

Ariete

Siete proprio i più interessati ai nuovi risvolti di questa settimana che accendono in voi nuovi moti e diverse aspettative, mentre al lavoro in questo periodo sarete sempre più autorevoli e rispettati, in amore comincia ad aprirsi una stagione talmente piena che rischiate persino di confondervi. Arriverà Mercurio a darvi man forte e ad aiutarvi ad ordinare la vostra comunicazione in amore, siate estroversi e dedicatevi alle uscite amicali è un momento ottimo per riprendere socialità ed amicizie…

Toro

Molti orizzonti nuovi si sono delineati e voi siete sempre più entusiasti delle vostre scelte e della vostra voglia di vivere con entusiasmo tutto, anche se in famiglia il vostro benevolo aiuto è richiesto e voi siete disponibili a sostenere qualche congiunto in difficoltà e a far fiorire il deserto come in genere siete abilissimi a fare. Uno stress latente vi accompagnerà ma al lavoro darete il massimo e sarete sempre puntuali, mentre in amore siete sempre più appassionati ora che siete riusciti a modulare meglio gli spazi tra voi ed il partner…

Gemelli

Ci penserà l’amore a compensare una settimana non semplice, sembra infatti che sia l’aspetto più positivo nel vostro cielo. Vi sentiti carichi di affetto ed amati, ma i transiti planetari vi riserveranno non poco stress. Sembra infatti che qualche contrasto amicale o qualche antipatica mediazione sociale si prospetti all’orizzonte. Forse vi sentite un po’ al centro di chiacchiere e di discussioni che vi appartengono proprio, ma non siete tenuti a farvi carico di tutto, il vostro cielo è decisamente pronto a chiarire e comunicare con chi ritenete all’altezza. Al lavoro stessa situazione probabilmente dovrete indirizzare meglio collaboratori o colleghi…

Cancro

La vostra è una grandissima sensibilità nei confronti delle cose e delle persone e questa settimana potreste avere l'impressione che tutto sia un po’ brusco e poco delicato e che tra i vostri affetti ci sia una certa agitazione, ma il vostro carattere protettivo vi metterà nelle condizioni di fare bene e di dirigere i vostri sforzi in maniera edificante per voi e per i rapporti a cui tenete. Probabilmente in ambito amicale non ritrovate dopo molto tempo la stessa atmosfera di sempre con qualche amico che non vedete da tempo e non sempre vi sentirete di dire ciò che veramente pensate. In amore però i rapporti consolidati vi aiuteranno a fare fronte comune e vi sentirete sempre parte di un due…

Leone

Ottima questa settimana per voi che state con entusiasmo cercando di rimettere il vostro mondo in ordine. Avete lavorato sodo per cercare di fare del vostro lavoro l’ambito gradevole che volevate sempre ottenere, il vostro cielo vi garantisce piena riuscita anche se non nasconde l’enorme quantità di cose da fare ed il vostro continuo flusso attivo che vi garantirà i risultati sperati. Mentre in amore avrete tutto il sostegno della bella Venere che vi riempirà di attenzione e che vi farà sentire al centro della vostra vita affettiva. Continuate a lavorare su ciò che non vi soddisfa e troverete la vostra dimensione!

Vergine

L'ultima settimana con il sole in opposizione che ancora vi toglie energie ed entusiasmi, mentre i movimenti degli astri preannunciano un po’ di ristrettezza economica e qualcosa da sistemare a livello burocratico, non è certo la migliore delle vostre settimane ma è decisamente la settimana ultima che vi porta tribolazioni. Mentre in amore siete sempre a riflettere su quanto la dimensione che vivete è veramente quella che vi soddisfa è arrivato il momento di chiedervi se veramente siete pronti ad un grande cambiamento. Per le coppie appena nate invece il cielo garantisce romanticità ed un momento di riscoperta di voi stessi e dei vostri sentimenti…

Bilancia

Si prepara un periodo in cui farete fronte a delle opposizioni planetarie che incideranno su tutto ciò che fino ad adesso è stato rimandato e che non potrà più da adesso in poi aspettare. E' comunque un periodo relativamente sereno in cui il dialogo con il vostro partner è decisamente migliorato ed anche al lavoro o nelle prospettive di vita avrete molta chiarezza intorno. Il vostro cielo vi metterà in evidenza ciò che non va e vi inviterà a cambiarlo. Intanto, una riorganizzazione sul piano pratico potrebbe gettare le basi per un progetto a lunga scadenza che vi vedrà protagonisti magari in un altro ruolo ed in alcuni casi in un’ altra città…

Scorpione

E' una settimana densa di analisi e ripensamenti, la qualità dei vostri rapporti esige una revisione. Probabilmente guardate le cose da un’angolazione un po’ tesa ed innervosita da un periodo davvero irritante. E' tempo di riuscire a superare questo periodo così nebuloso e dare una definizione a tutto, nel lavoro per esempio da metà settimana il grande Giove vi darà degli strumenti per brillare e farvi riavere quella sensazione che siete delle forze motrici e creative non comuni, mentre in amore forse qualche insicurezza ancora non rende i rapporti fluidi. Per i single è un periodo da prendere alla leggera senza troppo puntare su persone specifiche, state ad osservare ed aspettate che chi vi corteggia mostra realmente la sua qualità…

Sagittario

Una settimana che inizia non troppo piena di stimoli, ma che recupera alla grande nel week end con un bellissimo trigono del Sole che vi rinfrancherà di energia e di positività. Anche la bella Venere esigerà il suo tributo e dovrete adoperarvi perché il vostro rapporto riconquisti le vette che eravate abituate a toccare. Il cielo è decisamente generoso per quello che riguarda prospettive dinamiche ed innovative al lavoro, ma adesso è tutta una questione di azione e di concretizzazione di progetti importanti, mentre se avete manifestato voglia di evasione dalla routine adesso sarete sempre più disposti a vivere in quotidiano senza fughe o rimandi…

Capricorno

Una settimana che riserva sorprese e che fa maturare in voi una forza decisionale non comune, spingendovi a dare una svolta a tutto, magari le cose a cui vi eravate attaccati non hanno costituito granchè dei cardini solidi per le vostre aspettative, ma siete ancora in tempo per cambiare direzione, mentre si fa forte in voi l’esigenza di ricominciare a lavorare in maniera strutturata e concreta. Il cielo suggerisce notevoli cambiamenti in amore dove probabilmente avete preteso molto dal partner e forse non avete ben ascoltato le sue ragione. Ciò non toglie che una stupenda Luna questa settimana vi farà una bella sorpresa regalandovi il classico colpo di fortuna che vi darà una notevole spinta in avanti…

Acquario

Settimana complessa per voi che siete sempre stressati ed oberati spesso più per esigenza altrui che non proprio vostra. Le stelle vi invitano a difendervi e a non dare troppo accesso a qualcosa che ancora vi chiede. Fate del vostro meglio per sorvolare e concentrarvi sul lavoro che promette benissimo in questo momento storico per voi ma che richiede anche una grande dose di attenzione e sacrificio. Il vostro acume critico e la vostra genialità non sempre sono capiti, ma non cambierà affatto la chiarezza mentale che avete nei confronti di un progetto che vi assorbe del tutto o quasi. E' il momento di darsi comunque all’amore, dove qualche piccola gelosia da parte del partner potrebbe snervarvi, ma i sentimenti sono in piena maturazione…

Pesci

E' un tempo velocissimo quello di questa settimana che richiederà da parte vostra un’ enorme quantità di energie, presenza ed efficienza. Sono gli ultimi giorni in cui il Sole attraversa i vostri gradi durante i quali il vostro cielo gode di tantissime evoluzioni che vi consegneranno ad una parte nuova della vostra esistenza facendovi godere al meglio di ciò che avete e preparandovi a nuove conquiste. Subissati di impegni e di scadenze veloci, ci sarà molto lavoro di amministrazione da svolgere. In amore non manca di certo la romanticità, ma anche le piccole gelosie ed il tempo che tiranno vi concede pochi spazi, ma tutto bene anche per i single che sembrano conoscere persone nuove…

