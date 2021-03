Oroscopo di oggi, 18 marzo 2021: ecco cosa dicono gli astri

Oroscopo di oggi: 18 marzo. Gli astri del giorno secondo Barbanera e in onda su Rgs.

Ariete. 21/3 – 20/4

Tutto oggi vantaggiosamente gira intorno alle finanze. Un po’ sotto tono a vostro parere, ma la stabilità economica è un valore da conservare.

Toro. 21/4 – 20/5

Bella giornata in cui l’insoddisfazione rimane in sottofondo, grazie al partner, agli amici e a una lieve risalita economica che fa ben sperare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Avete mille intuizioni e il tempo per metterle in pratica. Potete imbarcarvi in nuovi progetti, tenendo comunque la calcolatrice a portata di mano.

Cancro. 22/6 – 22/7

In sestile al Sole, a Nettuno e Venere, la Luna dal Toro vi dà una mano a rendere manifeste le emozioni. Armonia ritrovata in famiglia.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in Toro disarmonica a Giove è insufficiente per crearvi serie noie, ma sospettosa quanto basta per insinuare dubbi sulla condotta del partner.

Vergine. 24/8 – 22/9

Complici gli aspetti favorevoli, la Luna in Toro vi mette nella condizione ideale per rilassarvi e riprendere il filo delle coccole con la dolce metà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La serenità è una conquista facile, quando a prevalere è il desiderio di realizzare insieme un felice connubio. Senza prevaricazioni né rivalità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giove e la Luna innescano confusione e incertezze. Fortunatamente l’amato bene, paziente, sensibile e innamorato, si prende cura generosamente di voi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con un occhio al vicino weekend e l’altro alle carte che ingombrano la scrivania, optate per la scelta più saggia: prima il dovere e poi il piacere.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Stabile e rassicurante la Luna in Toro, ma vivacizzata da Venere infonde un tocco di colore anche alle abitudini radicate. Una telefonata gradita.

Acquario. 21/1 – 19/2

I grattacapi più consistenti ve li procura Giove nel vostro segno, che, oggi, con una quadratura alla Luna in Toro, vi confonde testa e cuore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una corrente di simpatia passa tra la Luna, Nettuno e Venere, riattivando gran parte delle vostre sicurezze. Occasioni d’oro nella vita e in amore.

