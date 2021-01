L'oroscopo 2021 di Marco Amato: le previsioni segno per segno

2021… finalmente!! Sarà l’anno in cui entreremo a pieno titolo nell’era dell’Acquario, l’anno in cui finalmente il divario tra teoria e pratica sarà quasi impercettibile, l’anno in cui i problemi saranno guardati in faccia e nulla potrà ovviare alla loro risoluzione, tutto avrà un nome e nasce l’alba di una nuova coscienza comunitaria che ha finalmente capito che la salvaguardia del singolo individuo è l’inizio della tutela di tutti!

Auguri!

ARIETE

Inutile dire che fino a qui è stato difficile, per voi che siete il segno dell’inizio e di una primavera perenne che nei vostri gradi esprime forza, vitalità e ritmo pulsante di vita ecco il vostro nuovo anno: 2021 pieno di emozioni e di inizi nuovi, passione allo stato puro, soprattutto per chi da tempo non era in coppia, nuove prospettive lavorative veramente ambiziose e compensative di un lungo percorso in cui avete dato tutto ciò che potevate, e che adesso finalmente vi vede protagonisti e a merito pienamente riconosciuto, non ci sono più le insicurezze di prima. Quest’anno vi darà tutto ciò di cui i precedenti vi hanno privato, grande attenzione per l’economia ed una ridistribuzione dei capitali e degli investimenti, mentre in amore trionfa di nuovo la passione immediata e vorace di cui solo voi siete capaci con il vostro entusiasmo, nel 2021 gli Ariete sarete gli amanti più soddisfacenti ed entusiasti dello zodiaco.

TORO

Avete passato gli ultimi anni a ricostruirvi, e a dare un senso molto profondo alle cose che vi hanno fatto stare bene, ci siete riusciti benissimo, ma adesso in voi si fa strada il desiderio di essere di nuovo forze trainanti e conduttori di un gioco magnifico che permetta a voi e a tutto ciò che avete intorno di rendervi felici! Di nuovo punto focale, di nuovo accentratori per amore di attenzioni e sicurezze, ma le configurazioni planetarie vi obbligheranno ad ascoltare un eversione interiore rivoluzionaria che vi porterà a desiderare anche altro; è proprio nel lavoro che darete il meglio muovendovi come mai avete fatto optando soluzioni nuove e stupefacenti, volendo in fondo diventare grandi come avreste sempre voluto, e ci riuscirete forti di un’ audacia un po’ inusuale per il vostro carattere ma che gestita soprattutto dalle “uranianità” che lo zodiaco vi impone, in amore sarete molto complici dove serve, ma completamente indipendenti e consci che per stare bene ci dovranno essere delle dimensioni in cui avrete la piena indipendenza, i vostri spazi mai come quest’ anno verranno rivendicati come essenziali!

GEMELLI

Il 2021 è l’anno che vi regala la piena coscienza di ciò che siete e quanto avete costruito, per cui sarà molto soggettivo per i rappresentanti del vostro segno zodiacale, chi avrà un bilancio assolutamente salvifico e chi si renderà conto di quanto ancora dovrà lavorare, ma in positivo i vostri desideri di visione chiara e lucida vengono accontentati, è l’epoca in cui vi sentirete soddisfatti dei vostri affetti, della vostra carriera, e della vostra collocazione nel mondo in generale, grande rilancio negli affari e nel lavoro dove la vostra sagacia e la vostra intelligenza brillante saranno assoluti protagonisti, è tempo di grandi epopee e di audacia efficace, non velleitaria e fine a se stessa ma finalizzata ad un risultato che renda soddisfatti voi e crei una solida base per chi amate, migliora di molto il rapporto con voi stessi, in amore sarete di nuovo redivivi e divertenti, pronti a dare un senso molto solido alla vostra coppia che non vi tradisce, mentre i single del segno vivranno importanti storie d’ amore soprattutto in primavera, ma pochi giochi… avete voglia di grandi amori!!

CANCRO

Finalmente un anno in cui vi si possono fare previsioni astrologiche più leggere e meno difficoltose del solito… il 2021 è infatti un anno in cui ben due pianeti escono da opposizioni annose dal vostro cielo e vi fanno ripartire in maniera molto più leggera e sicura, la vostra eccezionale sensibilità vi faceva sempre giocare in difesa mentre adesso potrete anche muovervi in maniera attiva e migliorare le aree delle vostra vita che avevano fortemente bisogno di una riconferma, come il lavoro che da tempo vi disattende o vi tradisce, ecco infatti che avrete maggiore capacità di manovra e che le vostre tensioni ed ansie in questo campo non rappresentano più un ostativo, dovrete però programmare bene la vostra vita professionale e chiedervi finalmente ciò che volete veramente e come ottenerlo, molti di voi si libereranno di rapporti sentimentali che non funzionano più, altri invece, single da tempo, troveranno una storia che li riaccenderà e li renderà accoglienti e caldi nell’ amore, avete finalmente imparato a non filtrare tutto alla luce delle vostre insicurezze, ora è il momento di vivere e tirare fuori tutto il bello di voi!!

LEONE

Il 2021 per voi sa di "opposizione" zodiacale, è la giusta tensione planetaria che vi farà rivalutare tutto il percorso fatto fino ad adesso, quali sono stati gli errori di valutazione, le persone di cui non vi siete fidati ed il perché, ed alcune considerazioni che fino a due anni a questa parte andavano bene e che adesso vacillano non poco, il vostro cielo vi sta infatti dando la possibilità di mettervi in discussione ed affrontare i problemi in maniera sistematica e lucida, il vostro animo vuole di nuovo il giusto spazio e le condizioni appena create vi stanno già strette, per ciò che rappresentate nello zodiaco inizia il percorso più fruttuoso della vostra vita in cui sarà saggio trasformare le tensioni in forze motrici che vi aiuteranno a finalizzare i vostri percorsi in maniera assolutamente efficace, meno teorica e più concreta, meno glam forse… ma più autentica e con una ritrovata capacità di ammettere dove e con chi avete sbagliato, il lavoro cambierà moltissimo, nuovi obbiettivi e rivalse assolutamente efficaci, mentre l’ amore è il campo in cui sarete capaci di una spietata onestà con voi stessi e con il partner, i single da quest’anno diventano seduttivi ed inafferrabili, ma sempre desiderosi di trovare un porto sicuro…

VERGINE

Il 2021 è un anno molto compensativo delle fatiche le lotte e le battaglie che avete fino ad adesso condotto, nel lavoro soprattutto avete conquistato una posizione più solida a scanso delle vostre ansie da prestazione, ma i rischi che questo periodo astrologico comportano saranno da addebitare ad un possibile troppo atteggiarsi al ruolo a discapito della dinamicità fenomenologica che dovete tenere presente sempre, la vostra identità non si misura in nomenclature e titoli che per altro vi sono costati lotte e dissidi con colleghi vari, cercate quindi di non perdere il contatto con voi stessi, i livelli finora conquistati potrebbero ancora una volta variare entro questo anno denso per voi di sorprese! In amore qualcuno potrebbe smascherare la vostra voglia di essenza, gli ultimi anni infatti sono stati molto dedicati alla costruzione di una struttura di sicurezza dei rapporti, ma adesso dentro di voi nasce il desiderio di una romanticità che abbia a che fare con l’ intesa e con il feeling con un partner nuovo, le coppie solide dovranno reinterpretare i rapporti, i single cercheranno qualcosa che forse non hanno mai provato…

BILANCIA

Uno stupendo 2021 per voi che appartenete all’aria, complici i trigoni dei due giganti planetari in Aquario, tutta la terna d’aria esulta e voi più di tutti perché vi sarete regalati finalmente la più piena libertà, di amare e di vivere la vostra vita come veramente la volete senza condizionamenti! Per voi che siete il segno delle regole è arrivato il momento di costruire qualcosa di davvero nuovo, all’insegna della più pura spontaneità avendo finalmente fatto pace con i compromessi e le mediazioni che non facevano felici né voi né altri, questo è l’anno dell’amore, dei cambiamenti dei trasferimenti e soprattutto delle dinamiche mature e risolutive di un passato che avete sopportato a lungo, l’energia trasformatrice ed eversiva dello zodiaco è sicuramente ciò di cui avevate bisogno per essere finalmente felici, ed ecco che arriva, anche con grande evoluzione economica e lavorativa, liberi di pensare, ma anche di non farlo! Regalatevi la possibilità di qualche piacevole imprevisto, non pensate alle conseguenze di ciò che sentite vivete e basta! Amate e basta!

SCORPIONE

Il 2021 è un anno che vi sdradica con la forza delle sue quadrature a Giove e Saturno dall’Acquario, a tutto ciò che consideravate antico, sacro e tradizionale, e non perché sia un bene o un male, ma questo è il momento in cui maturerete che alcune cose della vostra vita devono cambiare per sempre per avere nuovo respiro e nuova vita, solidità e guadagno, non giocherete più al regime dei minimi e sarete obbligatoriamente più veloci nel soluzione condizioni e situazioni un po’ troppo a lungo stantie che vi hanno tenuto in panchina troppo tempo, in amore infatti si dissolvono le ultime illusioni di tenere in piedi qualcosa che non va, e troverete in piacevoli imprevisti una nuova dimensione, ma solo se sarete veloci a cogliere cambiamenti e mutamenti che da quest'anno si avvicenderanno accelerando il vostro tempo in maniera esponenziale, intanto il vostro panorama amicale cambia si rafforza e vi fa forte di certezze che ultimamente avete perso, parimenti il vostro panorama sociale avrà bisogno di essere svecchiato e condotto in maniera più fresca e briosa, ottime le collaborazioni e le condizioni progettuali che si allargano e che si ramificano, seduttori come sempre nel 2021 sarete pieni di flirt…

SAGITTARIO

Negli ultimi anni siete stati quasi quiescenti ad aspettare che il contesto in cui siete inseriti viaggiasse per voi e con voi, questo non è stato fine a se stesso perché per voi era fondamentale sentirvi parte di qualcosa, ma questo nuovo anno cambia totalmente le vostre esigenze che invece, complici i pianeti vi obbligheranno a fare una strada da voi stessi per voi stessi, è il vostro nuovo cammino, è il vostro nuovo scopo scoprire o riscoprire la vostra individualità e concedervi di maturare in senso non estensivo ma interiore, il lavoro soprattutto per molti di voi sarà il banco di prova fondamentale, è questo il campo in cui esigerete di fare meglio e di più ma dovrete per questo adattarvi a cambiamenti e a variare ambito inevitabilmente, mentre in amore per molti di voi è ora di risvegliarvi e di attraccare ad un nuovo stadio di coscienza, mentre per chi è stanco o semplicemente single si prevedono sia ritorni dal passato che nuove emozioni con perfetti sconosciuti che vi accenderanno di nuovo, sarà un anno un cui qualunque cosa perdiate sarà utile a trovare la cosa più importante: voi stessi!!

CAPRICORNO

Saturno il vostro archetipo… vi abbandona, non senza avervi messi a dura prova ed avervi fatto comprendere quali siano stati gli errori di valutazione, le cose in cui avete investi più o meno bene, e quelle in cui ancora vi ostinerete ad investire, gli astri inclinano, non determinano, ma sperano sempre di porgervi un consiglio un indicazione che serva quanto meno a farvi capire quante volte ha bisogno di fallire un tentativo per comprendere che quella non è la direzione giusta… forse molti di voi avranno già deciso di cambiare vita, ma questa volta non fate in maniera esclusiva ma inclusiva di qualcosa di nuovo, di qualcuno di nuovo, lasciate insomma sorprendervi dagli eventi e siate possibilisti, molti risveglieranno la voglia di autoaffermazione, ma servirà a poco se non cambiate abitudine, le vostre valutazioni in amore non sempre vi hanno garantito la formula del successo, siate più pronti a riconoscere i sentimenti quando si presentano, in amore molti di voi cambieranno partner o abitudini, ma visto che il 2021 sarà per voi molto movimentato cercate di non preconcettarvi ed accogliete le conseguenze di una vecchia era, e l’ inebriante possibilismo di una nuova!

ACQUARIO

Quest’anno siete i re incontrastati dello zodiaco, Saturno uno dei vostri archetipi torna nei vostri gradi, accompagnato dal munifico Giove, è la vostra era zodiacale, cosa desiderare di più, certo con voi non si sa mai, per quanto siete capaci di piegare persino il destino alla vostra indomita ed indipendente volontà, ma sicuramente sarà un anno che non dimenticherete mai, in quanto i due re planetari dello zodiaco in congiunzione vi consacrano ad un anno in cui la vostra carriera sarà alle stelle, e in cui raggiungerete riconoscimenti e consacrazioni a cui da anni lavoravate, vi sentirete molto più… Acquario del solito, ovvero non vi curerete molto delle opinioni altrui ma andrete dritti per la vostra strada, sogni fantasia e creatività si accendono di nuovo nel vostro cielo, economia sempre fluttuante ma sempre in crescendo positivo, molti di voi potrebbero investire in un immobile o cambiare qualcosa di significativo nella loro economia, il cielo vi trasmette sempre più input e voi incontrollabili come sempre vi renderete più fascinosi e seduttivi del solito, è il momento magico che aspettavate, o forse no…ribadisco con voi non si sa mai…l’ amore è protagonista di questo 2021 in cui resi ancora più affascinanti farete strage, ma arriva dopo la primavera un vero e grande amore che legherà alcuni di voi ad un magnifico per sempre…!!

PESCI

Il 2021 è per voi uno splendido anno di accumulo migliorativo, incamererete tantissimo questo meraviglioso anno a metà tra una trasognata e romantica riflessione su voi stessi e come vi siete eroicamente condotti fino ad adesso, e tutto ciò che volete diventare, i desideri da nutrire, quelli da non abbandonare, in una commossa revisione di tutto il vostro percorso, è nel 2022 che sarà il vostro anno, per adesso lasciate al vostro vicino amico Acquario la pienezza di una rivoluzione che tra poco investirà anche voi, romantici e sognatori, migliorerete in tutto, nel lavoro e nella vita, alcuni potrebbero cambiare ancora una volta la loro logistica, ma una cosa è certa state preparando la vostra nuova vita all’ insegna di una gratifica e di un perdono che voi stessi vi siete finalmente concessi, l’ amore arriva come un turbine vicino all’ estate a sconvolgervi e a rendervi protagonisti di tutto ciò volete vivere, sorridetevi in fondo nel 2021 avrete dalla vostra parte l’ appoggio più importante che possa esserci: voi stessi!!

