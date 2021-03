L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 marzo, le previsioni segno per segno di Marco Amato

È una settimana molto particolare in cui si formerà l’ultima Luna nuova d'inverno, segnerà quindi per tutto lo zodiaco ciò che non volete più. All’insegna di questo dettame vediamo i dodici.

Ariete

Ciò che non volete più è stare fermi, è avere ripensamenti, e non focalizzare l’obbiettivo, troppo tempo in panchina ad aspettare tempi migliori e a sopportare eventi che sfuggono al vostro diretto controllo, le stelle vi appoggiano anche con il vostro pianeta guida, Marte torna finalmente amico e voi godrete di una più forte vigoria, il vostro cielo vi raccomanda di non nutrire più rapporti tiepidi o di circostanza e di abbracciare veramente l’affetto e l'amore dove veramente vibra…

Toro

Non volete più riflettere troppo e non volete più restare inattivi o contenti di quel po’ di movimento lavorativo e relazionale che si vi dona sicurezza, ma che non vi fa ottenere ciò che veramente desiderate, ogni vostro rapporto avrà bisogno di una nota in più e di una più spiccata intensità, avete già ciò che desiderate, ma vorrete di più da ogni elemento costitutivo della vostra vita, è soprattutto nello sviluppo amicale e relazionale che avrete molti stimoli, ma è nel lavoro che troverete gli appoggi per soddisfare ambizioni troppo a lungo sottaciute…

Gemelli

Ospiterete Marte nei vostri gradi, quindi non vorrete più tenere la vostra tigre interiore in gabbia, ma il pianeta rosso nel vostro segno potrebbe decisamente dare degli stimoli troppo aggressivi verbalmente, è vero che non riuscite più a trattenere ciò che avete da dire ma non per questo sarete liberi di dire proprio tutto ciò che pensate e farlo nelle maniere più esplosive che conoscete, è una settimana in cui uno scavo introspettivo vi farà accorgere di ferite che da tempo vi rendono doloranti, mostrate sempre un sempre un sorriso anche quando non vi sentite di ridere dentro, il passaggio planetario potrebbe di molto sconvolgere l’ equilibrio conquistato, quindi cercate di contenervi e di tradurre nelle maniere più diplomatiche i vostri pensieri, anche in amore, del resto siete i più bravi quanto a capacità comunicative, utilizzate al meglio questo talento…

Cancro

È un’ottima settimana per stare meglio e per decidere cosa volete fare delle vostre ambizioni, non volete più stare in panchina ad aspettare una realizzazione che non si concreta, forse cambiare qualche direzione d’ investimento potrebbe essere la strada, ma intanto ammantati e protetti dagli affetti state vivendo un periodo di sicurezza, non volete più avere però la sensazione di non essere afferenti al rapporto di coppia senza potere dare tutto ciò che sentite, datevi allora da fare le suggestioni e le ispirazioni di questa settimana saranno davvero importanti per voi che troverete una direzione confacente alle vostre aspirazioni, intanto novità in famiglia, e nuove proposte collaborative che potrebbero venire da un congiunto…

Leone

Non volete più perdere tempo ad aspettare dei si che sapete benissimo meritare ma che ancora tardano, non volete più rimanere sospesi con il lavoro, e vivere una tensione di stress e poca mobilità nella vostra vita e nei confronti del partner, la sensazione di costrizione che i transiti fino ad adesso poco felici, date le opposizioni dei pianeti dall’Acquario, vi ha molto logorato, ed adesso vorrete essere liberi dalla condizione di assedio, avrete tutti i mezzi per ricostruire, anche se più volte in questi mesi le stelle hanno auspicato un cambio radicale, recidendo persino legami annosi ed accordi che dal vostro punto di vista non sono stati rispettati, in amore c’è una netta ripresa, e le tensioni non vi impediranno più di esprimere quanto amate il vostro partner…

Vergine

Non vorrete più avere la sensazione che siete sotto attacco, o sotto una serrata critica, vi sentite spesso giudicati ed attenzionati in maniera sbagliata, per questo urge in voi fare chiarezza, ed anche l’ opposizione della Luna Nuova esigerà da voi una lucida consapevolezza che in voi c’è una grande forza operativa e che molti traguardi raggiunti si devono a voi ed alla vostra pazienza, niente potrà fermarvi se vi guarderete dentro e riprenderete l’ orgoglio che vi serve per piacervi e per piacere, del resto se vi siete sentiti criticati è perché vi siete evoluti ed avete tagliato nuovi traguardi, non cambiate prospettiva se non vi sentite in parte approvati, fa tutto parte del gioco, anche in amore sentite l’ esigenza di un partner che vi capisca molto più istantaneamente…

Bilancia

Non volete più aspettare, non volete più attardarvi, non volete più capire cos’è meglio per gli altri ed attendere i loro tempi a scapito dei vostri, dentro di voi si è fatta strada la voglia di cambiare, la voglia di ascoltare le vostre esigenze e dare seguito ad azioni e a comunicazioni che rendono vivo il momento e che traducano il cambio pelle che avete faticosamente compiuto, per quanto il segno zodiacale rappresenti diplomazia, tatto e moderazione è pur lecito che seguite un istinto irrefrenabile ormai ad essere felici, il vostro cielo urla di gioia, ed in fondo vi sentite presi e compresi dai vostri sentimenti, seguiteli e per una volta ascoltate voi stessi…

Scorpione

Siete stanchi di tentativi mal riusciti, di dinieghi e di defezioni, ora desiderate certezze ed affidabilità, il vostro cielo è decisamente pronto ormai a cambiare energia, le vostre motivazioni interiori già sono messe a punto da tempo, e le vostre sensazioni sul futuro ricominciano a farsi positive, anche l’ intuizione lucida di Mercurio da questo periodo sarà dalla vostra parte e troverete il modo di farvi capire di comunicare e tornare ad essere intellettualmente acuti e precisi, anche in amore sarete molto più veloci nel distinguere sentimenti e persone autentici o no, il vostro cielo intravede inoltre una direzione comunicativa nuova ed una possibilità lavorativa sulla base di un accordo inaspettato…

Sagittario

Non volete più trattenervi e non volete più mentirvi, Mercurio e Marte esigono da voi uno spirito coerente e saldo, non vi accontenterete più di rapporti a metà e di voler leggere un senso salvifico in dinamiche sterili o poco produttive, il vostro è il segno dei buoni, e di una generosità non comune, ma non vorrete più contenere questo stato di cose che vi affatica e vi rende decisamente statici, desiderate una totalità ed una chiarezza coerente al vostro istinto ed al vostro immenso sentimento sarà ciò che focalizzerete in questa settimana così complessa dati transiti planetari, ma le stelle prevedono molti risvolti positivi, dateci dentro ed iniziate a cambiare ciò che non vi soddisfa…

Capricorno

Stanchi di una stasi lavorativa che non vi ha permesso di brillare siete pronti a fare del vostro meglio per sentirvi, come la vostra natura zodiacale vuole, il segno del lavoro, adesso vorrete fortemente rilanciare sulla vostra carriera, o prendere delle decisioni che segneranno una svolta significativa che vi darà energia e centratura sulla vostra identità, siete sempre molto ligi ai doveri, e non perché ne siete schiavi ma perché credete fortemente in un’ etica, adesso avrete modo di dimostrare ancora una volta quanto valete, le stelle vi assicurano la vicinanza di una partner che tifa per voi e che sarà il vostro sostegno.

Acquario

Non volete fare più finta di giocare allo stesso livello di altri che non rispettano le regole o che semplicemente non sanno giocare, il vostro è un cielo decisamente splendido e state mietendo successi ottenuti con grande ed encomiabile impegno, state vivendo un momento di gloria e di rinascita ma questo periodo è solo l’ inizio di ben altro, il vostro è un percorso che sembra essere in ascesa e voi non dovrete fare altro che ambire al meglio, anche le ombre del passato sembrano essersi definitivamente dissipate e ciò che vi faceva sentire trattenuti sarà una palla la piede di cui vi sentirete finalmente liberati, ora è il momento di brillare e di trovare una serie di direzioni creative, per il lavoro siete i più fortunati, in amore ormai qualcuno non riesce a fare più a meno di voi…

Pesci

Siete il segno che subirà le più interessanti trasformazioni questa settimana e che si sentirà attraversato da tante consapevolezze, non vorrete più sentirvi piccoli o sottaciuti, è il senso di questi transiti rivoluzionari che non solo portano notizie positive su consensi al lavoro che maturerete, ma che vi aprono la direzione ad occasioni nuove, meritate e piene di prospettive che sembrano segnare un nuovo brillante inizio e che vi danno una consapevolezza maggiore del vostro spessore e della vostra grande professionalità in amore chiarirete delle questioni importanti con successo, mentre la splendida luna nuova che si compie nei vostri gradi segna per voi la fine di un inverno interiore che sboccerà come una vitale primavera quanto prima...

