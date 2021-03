Oroscopo, settimana di grandi trasformazioni per i Pesci: ecco cosa cambierà per tutti i segni

Si annuncia una settimana di grandi cambiamenti per i segni dell'oroscopo. A condizionare lo zodiaco è l’ultima Luna nuova d'inverno. Ecco le novità per i Pesci secondo Marco Amato.

Pesci. Siete il segno che subirà le più interessanti trasformazioni questa settimana e che si sentirà attraversato da tante consapevolezze, non vorrete più sentirvi piccoli o sottaciuti, è il senso di questi transiti rivoluzionari che non solo portano notizie positive su consensi al lavoro che maturerete, ma che vi aprono la direzione ad occasioni nuove, meritate e piene di prospettive che sembrano segnare un nuovo brillante inizio e che vi danno una consapevolezza maggiore del vostro spessore e della vostra grande professionalità in amore chiarirete delle questioni importanti con successo, mentre la splendida luna nuova che si compie nei vostri gradi segna per voi la fine di un inverno interiore che sboccerà come una vitale primavera quanto prima...

