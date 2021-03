Oroscopo, marzo scoppiettante ma a brillare è soprattutto l'Acquario

Tra i segni dell'oroscopo spicca in questi giorni l'Acquario. Questo segno zodiacale sta infatti attraverso un momento brillante e così sarà anche nell'immediato futuro. Ecco le novità secondo Marco Amato.

Le previsioni per tutti i segni

Il momento d'oro dell'Acquario

Non volete fare più finta di giocare allo stesso livello di altri che non rispettano le regole o che semplicemente non sanno giocare.

Il vostro è un cielo decisamente splendido e state mietendo successi ottenuti con grande ed encomiabile impegno. State vivendo un momento di gloria e di rinascita ma questo periodo è solo l’inizio di ben altro, il vostro è un percorso che sembra essere in ascesa e voi non dovrete fare altro che ambire al meglio. Anche le ombre del passato sembrano essersi definitivamente dissipate e ciò che vi faceva sentire trattenuti sarà una palla la piede di cui vi sentirete finalmente liberati. Ora è il momento di brillare e di trovare una serie di direzioni creative, per il lavoro siete i più fortunati, in amore ormai qualcuno non riesce a fare più a meno di voi…

© Riproduzione riservata