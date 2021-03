Oroscopo, rivoluzione per i nati sotto il segno della Bilancia: cosa cambia questa settimana

Tra i segni dell'oroscopo merita una menzione particolare quel che sta accadendo ai nati sotto il segno della Bilancia. Una vera e propria rivoluzione, voluta e cercata che questa settimana si concretizza in modo evidente. Ecco le novità secondo Marco Amato.

Le previsioni per tutti i segni

Bilancia

Non volete più aspettare, non volete più attardarvi, non volete più capire cos’è meglio per gli altri ed attendere i loro tempi a scapito dei vostri, dentro di voi si è fatta strada la voglia di cambiare, la voglia di ascoltare le vostre esigenze e dare seguito ad azioni e a comunicazioni che rendono vivo il momento e che traducano il cambio pelle che avete faticosamente compiuto. Per quanto il segno zodiacale rappresenti diplomazia, tatto e moderazione, è pur lecito che seguite un istinto irrefrenabile ormai ad essere felici. Il vostro cielo urla di gioia, ed in fondo vi sentite presi e compresi dai vostri sentimenti, seguiteli e per una volta ascoltate voi stessi…

