"Dovevi difendermi", Giulia Salemi attacca Pierpaolo Petrelli: scoppia la lite al GF Vip

Lite furiosa al Grande Fratello Vip fra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, la nuova coppia nata dentro la casa.

Tutto è iniziato quando la Salemi ha accusato Petrelli di non averla difesa durante il suo scontro con Tommaso Zorzi. Stessa accusa che anche Elisabetta Gregoraci gli aveva lanciato quando era ancora una concorrente del reality show.

Duro scontro dunque in sauna: "Tu hai in mente solo quello che hai fatto tu per me, non quello che ho fatto io per te", ha detto Petrelli alla Salemi.

"Sono cinque mesi che sto qua - ha poi continuato - e mi dicono che non prendo posizione, zerbino. È una cosa per cui ho sofferto e sai che per te mi espongo".

"Io ho solo detto - ha replicato la Salemi - che anche se ho torto, da donna, dovevi difendermi".

Petrelli ha dunque continuato a difendere la sua posizione, aggiungendo: "Ti avevo detto di lasciare correre con Tommaso, ti ho detto ‘Prendi, porta a casa e stai nel tuo'. Tu hai continuato sempre con le stesse cose. Da cosa ti devo difendere?".

