Ariadna Romero al GF Vip per l'ex Petrelli: "Per me e nostro figlio ha fatto anche il cameriere"

Ariadna Romero grande protagonista durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. Lei è l'ex di Pierpaolo Petrelli, con il quale ha avuto un figlio, Leonardo.

La Romero ha conosciuto Petrelli ai tempi in cui lui era il velino moro di Striscia la notizia. Prima di Petrelli, aveva sposato il cestista Lorenzo Gergati a Varese con rito civile.

La modella e attrice cubana dunque ieri sera ha fatto una sorpresa a Petrelli, incoraggiandolo ad andare avanti col gioco. Lo ha anche rassicurato, parlandogli del figlio e dicendogli: "Tu sei la sua vita, non farti mai vedere triste, Leonardo ti ama". Un momento di grande commozione anche per tutto il pubblico presente in studio.

Nonostante Petrelli si dica felice all'interno della casa grazie alla sua nuova storia d'amore con Giulia Salemi, il concorrente in questi giorni ha ammesso di sentire molto la mancanza del figlio.

Intanto, la Romero non si è risparmiata nel parlare bene dell'ex compagno, spiegando al settimanale Chi: “Quando ero incinta di Leonardo - ha spiegato - non lavoravo, ecco che Pierpaolo ha fatto anche il cameriere per poterci mantenere".

Dopo la separazione, i due hanno vissuto dei momenti difficili: "C'erano rabbia, sofferenza e rancore - ha detto la Romero -. Poi ho guardato Leo, ero mamma e senza certezze. Ecco piano piano ho imparato ad accettare le cose così com’erano. E il mondo è cambiato".

