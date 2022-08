I paletti di Miccichè a Fratelli d’Italia: "Non accettiamo veti preventivi"

Nel giorno in cui il centrodestra brinda per il vantaggio che la rottura fra Calenda e il Pd gli assegna nei collegi uninominali siciliani per le Politiche, si fa più duro il braccio di ferro per la candidatura alla presidenza della Regione. Forza Italia contesta agli uomini della Meloni di arrivare al vertice decisivo di oggi solo per porre veti.

Alle 15,30 all’hotel delle Palme si vedranno dopo mesi tutti i leader regionali dei partiti del centrodestra. Un appuntamento organizzato da Fratelli d’Italia ma al quale Ignazio La Russa ha fatto precedere un aut aut: «Facciano nomi che ci piacciono o noi restiamo su Musumeci». E per dare un primo segnale il fondatore di Fratelli d’Italia ha anticipato che «quello di Stefania Prestigiacomo è un nome da scartare» perché invisa sia alla Lega che alla Meloni per le posizioni assunte sull’emergenza migranti. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

