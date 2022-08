Regione, prima intesa sul candidato del centrodestra ma si deciderà a Roma

«Il partito a cui sarà assegnata la presidenza della Regione indicherà il candidato. Abbiamo fatto un accordo che secondo me è molto positivo». Lo dice il coordinatore regionale in Sicilia Forza Italia, Gianfranco Micciché al termine dell’incontro per scegliere il nome del candidato presidente della Regione siciliana nelle elezioni del 25 settembre. «Non esistono veti per nessuno, nemmeno per Musumeci - ha continuato Micciché - Dopodomani ci sarà un incontro a Roma con i vertici nazionali e regionali della coalizione».

