Regionali: prove tecniche nel centrodestra, nessuna intesa su Prestigiacomo

Alla borsa dei candidati del centrodestra alla presidenza della Regione le quotazioni di Stefania Prestigiacomo ieri erano in picchiata. Malgrado sia stato Silvio Berlusconi a investirla del grado, è stato proprio il partito a rispondere in modo gelido: neanche un comunicato di sostegno dai deputati. Un fatto che ha preoccupato perfino Gianfranco Micciché, il primo a lanciare l’ex ministro siracusana.

Sulla Prestigiacomo pesa il no della Lega. Che non ha dimenticato le prese di posizione pro-migranti e gli attacchi a Salvini nel pieno della polemica sulla navi a cui veniva impedito di attraccare nei porti siciliani. E anche per ammorbidire l’alleato ieri la Prestigiacomo ha invertito la rotta sul tema: «Condivido l'idea di Salvini di affidare a un commissario straordinario la gestione dei flussi migratori. Una soluzione di buon senso. Serve una regia unica in grado di assicurare una doverosa e dignitosa accoglienza». Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE