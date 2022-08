Assunzioni, poltrone e fondi vincolati: le ultime mosse del governo Musumeci

C’è la costituzione di un nuovo ufficio speciale, destinato ad occuparsi delle emergenze sanitarie di tipo veterinario con tanto di nuovi incarichi da dirigente. E c’è pure la possibilità di aumentare il numero di veterinari che ogni Asp può assumere per coprire le esigenze sul territorio. Non manca la proroga dei contratti del personale delle vecchie Usca. E una valanga di altri provvedimenti con cui gli assessori, su input di Musumeci, hanno chiuso ieri (4 agosto) i principali fascicoli aperti nei loro uffici. Lo scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Zambuto ha ottenuto un altro milione per rifare il concorso per assegnare i 270 posti per laureati nei centri per l’impiego: si tratta della quota residua della selezione da oltre 500 posti. Il bando bis avrà requisiti diversi dal primo per evitare che la maggior parte dei concorrenti risulti bocciata come accaduto qualche mese fa. Il testo uscirà ai primi di settembre.

L’assessore all’Economia, Gaetano Armao, ha portato in giunta il finanziamento per le seconda tranche di contributo del piano nazionale Io resto al Sud, che finanzia imprese giovanili. Mentre l’assessore alla Formazione, Alessandro Aricò, ha pubblicato i bandi per finanziare con 82 milioni i corsi Iefp per giovani e adulti. I fondi serviranno per coprire i costi del triennio in corso. Slittano, invece, le elezioni dei liberi consorzi provinciali.

