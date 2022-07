M5S: le primarie in Sicilia vanno avanti, nessuna connessione con la crisi romana

Il voto al Senato sul Governo Draghi non influenzano le primarie per la scelta del candidato governatore in Sicilia della coalizione progressista.

È quanto si legge in una del M5s in cui si sottolinea che «le presidenziali vanno avanti», si ribadisce che «l’annullamento dell’incontro di domani a Catania» tra i tre candidati è «dovuto esclusivamente alle condizioni di salute di Barbara Floridia, positiva al Covid» e che ogni «connessione con quanto accaduto a Roma e con le parole della senatrice Castellone» è «destituita di fondamento».

Alle presidenziali sono candidati anche Caterina Chinnici del Pd e Claudio Fava di Cento Passi. Il voto per le primarie è previsto per l’imminente 23 luglio.

