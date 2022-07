Draghi conferma le sue dimissioni, Mattarella ne prende atto

Draghi reitera le dimissioni, Mattarella ne prende atto. In una nota viene specificato che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Stamane era iniziato con un applauso, nell’Aula della Camera, l’intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi. «Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato», ha detto con una battuta in risposta. «Grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo», ha aggiunto ai deputati prima di chiedere al presidente Roberto Fico di sospendere la seduta. Alla luce dei fatti di ieri al Senato, «chiedo di sospendere la seduta per recarmi al Quirinale e comunicare le mie determinazioni», ha detto. Poi si è recato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Quindi l'annuncio ufficiale: è crisi di governo.

