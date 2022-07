Primarie del centrosinistra in Sicilia, già 36 mila registrazioni: c'è tempo fino a mezzanotte

Sono circa 36mila al momento le persone che si sono registrate in piattaforma per potere partecipare alle Primarie del campo progressista in Sicilia, in programma sabato, per la scelta del candidato o della candidata alla presidenza della Regione siciliana: in corsa ci sono Claudio Fava per Centopassi, Barbara Floridia per il M5s e Caterina Chinnici per il Pd.

Il termine per potersi registrare scade oggi alle 23,59. Si voterà il 23, on line e nei gazebo allestiti in alcune piazze della Sicilia.

