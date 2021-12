Accordo sul bonus per le bollette: azzerati i rincari per le famiglie più povere

Azzerare il caro bollette per le famiglie più povere. Il governo mette sul piatto 900 milioni con l'obiettivo di potenziare il bonus sociale per i nuclei in difficoltà mentre le piccole e medie imprese potrebbero pagare il conto di luce e gas a rate.

I termini dell'intesa

Dopo l’intesa siglata in Consiglio dei ministri, le misure saranno tradotte in un emendamento alla manovra atteso per oggi, mercoledì 15 dicembre: ci sono 1,8 miliardi per annullare gli oneri generali di sistema per le utenze della luce fino a 16kwh, a beneficio di famiglie e piccole imprese, come bar e artigiani. Altri 600 milioni servono ad abbassare al 5% l’Iva per il gas (ora al 10% per le utenze domestiche, al 22% per le altre). Con mezzo miliardo si tagliano poi gli oneri sul gas. Fondi che si aggiungono ai due miliardi già stanziati nella legge di bilancio.

I giacimenti di gas

L’aumento dei costi del gas potrebbe però non essere contingente e, come ha spiegato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il governo valuta «come aumentare la quota di produzione nazionale del gas, a parità di consumi interni, riducendo le importazioni», usando di più giacimenti chiusi «che possono essere riaperti in un anno». La geopolitica conta non poco sul dossier energia e «l'Italia, assieme alla Francia, alla Spagna e ad altri Paesi, propone di muoversi insieme - ha detto il sottosegretario agli Affari Ue Enzo Amendola -, di avere un comune approccio non solo sul calmieramento dei prezzi ma anche per avere progetti comuni come quello sullo stoccaggio».

Le trattative sull'emendamento fiscale

Il tema dei prezzi energetici sarà sul tavolo del summit dei leader Ue giovedì 16, quando al Senato si vivranno ore calde sul fronte di una manovra che corre contro il tempo. Con qualche tensione sulle cartelle. Forza Italia ha alzato il tiro pretendendo una proroga (da 150 a 180 giorni) nell’emendamento atteso oggi con le nuove aliquote Irpef, ma il Pd ha alzato un muro. Più che altro, per una questione di «reciprocità politica», visto che gli azzurri una decina di giorni fa hanno stoppato il contributo di solidarietà a carico dei redditi più alti proposto dal premier Mario Draghi e sostenuto dai dem, impedendo di modificare l’intesa sul taglio delle tasse. Se non si poteva modificare allora, non si può fare ora, è il ragionamento del Pd, pronto a presentare subemendamenti davanti a un’eventuale proroga. La dichiarazione di ieri del senatore D'Alfonso, presidente della commissione Finanze a Palazzo Madama, va comunque nella direzione di un sì a una proroga di pochi giorni, entro la fine dell'anno.

Il salvagente ai Comun: Palermo fra i primi

Oltre a fisco e bollette, l’esecutivo interverrà sulla scuola, con altri 200 milioni o poco meno, destinati all’organico del personale Ata, al supporto psicologico e all’adeguamento degli stipendi degli insegnanti. Un altro emendamento del governo è pensato per le città metropolitane in pre-dissesto, Napoli, Palermo, Torino, Reggio Calabria, ma anche Catania e Messina. La norma, in sintesi, prevede un contributo straordinario pluriennale dallo Stato, in cambio di impegni su fiscalità, riscossione, patrimonio e personale.

La stabilizzazione dei giudici onorari

È in arrivo anche un emendamento per stabilizzare i magistrati onorari: una norma per «dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea», che ha avviato nei confronti dell’Italia la procedura di infrazione perché l’attuale disciplina sulle toghe onorarie non sarebbe conforme ad alcune direttive Ue. La stessa logica con cui sull'Iva al terzo settore al massimo si andrà verso una deroga di qualche mese.

Dal Superbonus all'Ape social

Ci sono poi le modifiche proposte dai partiti, dal Superbonus alla tassa sui tavolini, dall’Ape social ai lavori usuranti: 600 i milioni a disposizione e nella loro destinazione si sta pesando anche la rappresentanza di chi avanza gli emendamenti. Anche per questo, l’iter è tutt'altro che rapido. Da oggi la commissione voterà gli emendamenti, l’obiettivo è chiudere l'esame domenica, ma c'è anche l’ostruzionismo annunciato da Fratelli d’Italia: «Iscriveremo a parlare tutti i nostri venti senatori in commissione». In calendario la discussione della manovra in Aula al Senato inizierà martedì 21 dicembre alle 9.30: si annuncia una maratona con sedute notturne per votare la fiducia il 23. Quindi toccherà alla Camera, tra Natale e Capodanno, a un passo dall’esercizio provvisorio.

