Quota 100, ipotesi dell'ultima ora: blocco delle uscite e clausola di salvaguardia

Ad accendere lo scontro sulla manovra è, fra le altre cose, il futuro delle pensioni e in particolare di Quota 100.

Tra le ipotesi spunta anche una sorta di clausola di salvaguardia, alternativa a un intervento sulle finestre: secondo quanto si apprende, all'incontro al Mef ai sindacati sarebbe stata illustrata anche l'ipotesi di un meccanismo di blocco delle uscite in caso a metà anno si registri un flusso maggiore delle attese, per riuscire comunque a garantire il conseguimento dei risparmi.

Ma non è l'unica proposta sul tavolo: si parla anche di un allungamento di tre mesi delle attuali finestre, come già emerso o un allineamento a 9 mesi per tutti, pubblici e privati.

Nel dibattito sulla manovra si torna a discutere anche di abbassare il tetto per l'uso del contante da 3.000 a 1.000 euro. L'0biettivo è limitare l'uso del cash, da accompagnare alle misure per incentivare la moneta elettronica.

Il tema sarebbe sul tavolo in vista del varo della manovra e del decreto fiscale collegato ma una decisione ancora non sarebbe stata presa.

