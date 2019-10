Conte: "Quota 100 rimane, stasera approviamo una manovra complessa"

"Il Consiglio dei ministri approverà stasera la manovra complessa a cui stiamo lavorando". Il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Cnr, ha messo in luce il punto cruciale della prossima legge di bilancio sulla quale il Governo deve ancora compattarsi: "Quota 100 rimane, questo è l’ indirizzo politico".

Conte poi precisa: "Vogliamo rivedere le misure ma conservarle". "Far quadrare i conti è sempre difficile per tutti, ma sui giornali leggo una rappresentazione errata della realtà: non c'è stato assolutamente quel clima che oggi viene riportato " , ha detto il presidente del consiglio al termine del suo intervento al Cnr.

E anche da Italia Viva arrivano segnali di distensione. A smorzare i toni ci pensa Luigi Marattin: "Nessuna barricata su Quota 100, abbiamo delle idee su come governare il Paese ed è giusto che vengano composte in maggioranza. Il diktat è sull'Iva, sul resto discutiamo tranquillamente, senza che ogni nostra idea sia vista come un ricatto, ma anche senza che sia vista come una ricerca di visibilità".

Intanto è in corso a Palazzo Chigi una riunione fra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, e tecnici del Tesoro. All’incontro potrebbe partecipare anche il viceministro Antonio Misiani. Stasera prima, del Consiglio dei ministri sulla manovra, potrebbe esserci una riunione di maggioranza.

