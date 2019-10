Pensioni, con la mini rivalutazione aumenti di 50 centesimi al mese

Aumenti per i pensionati, ma solo di 6 euro l'anno. Lo denuncia lo Spi-Cgil che promuove la manifestazione di protesta già indetta per il 16 novembre.

Secondo quanto calcola lo Spi-Cgil, con la mini rivalutazione delle pensioni a cui sta lavorando il Governo in vista della manovra di bilancio i pensionati con un reddito lordo mensile tra i 1.500 e i 2.000 euro avrebbero circa 50 centesimi in più lordi al mese, circa 40 netti, ovvero appena sei euro in più l'anno. Lo Spi-Cgil in una nota parla di "una presa in giro".

"All'anno - affermano - sono poco più di 6 euro per 2,5 milioni di pensionati. Sono cifre irrisorie. E' offensivo". "Si rafforzano le ragioni per la manifestazione del 16 novembre" aggiunge il sindacato.

