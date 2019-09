Conte: "Lavorare su reddito di cittadinanza o rischio assistenzialismo"

"Sul reddito di cittadinanza, che ha lasciato perplessi molti, dobbiamo continuare a lavorare perché sul piano attuativo la forza dello strumento è nel fatto di recuperare nel circuito lavorativo persone emarginate dal mercato del lavoro". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte dal palco della festa della Cgil a Lecce.

"Serve un contributo da parte delle Regioni e Anpal - ha aggiunto -, deve servire per riqualificare professionalmente, per offrire opportunità. Possiamo ottenere molto se rilanciamo questi aspetti o rischia di essere una misura meramente assistenziale".

"Il problema delle crisi aziendali in Italia è un problema molto serio - ha poi sottolineato -. Alcune hanno un tale impatto che oggi pongono un problema di sistema. Sono d’accordissimo con Landini, nel Sud un arretramento aziendale significa non recuperare più i posti. Il governo deve trovare tutti gli strumenti per fronteggiare queste crisi".

"L'interlocuzione con queste realtà è diretta. Dobbiamo rassicurare il sistema industriale che noi abbiamo un piano industriale per l’italia e da questa manovra economica stiamo cercando di lavorare in questa prospettiva», ha aggiunto. "Siamo studiando un Green New Deal per una transizione ecologica e una economia circolare che lasci un paese più sostenibile ai nostri nipoti".

