L'hamburger a New York: boom di like alla foto di Conte su Instagram

"Dopo un'intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan": cosi' il premier Giuseppe Conte in un post pubblicato su Instagram che lo ritrae in maniche di camicia mentre assapora un panino con i grattacieli della Grande Mela sullo sfondo. La foto ottiene in pochi minuti migliaia di like.

Poco prima il presidente del Consiglio aveva partecipato a un ricevimento con esponenti della comunità italiana a New York organizzato nella residenza dell'ambasciatrice italiana all'Onu Mariangela Zappia.

Conte ha partecipato all'assemblea generale dell'Onu e a margine ha parlato dell'accordo sui migranti: "Non è ancora la soluzione definitiva ma sicuramente è una svolta, un significativo passo avanti". "Sono stati affermati sicuramente dei principi che sono positivi per noi, perché sino ad oggi si stentava a tradurre il principio che chi arriva in Italia arrivava in Europa", ha spiegato il capo del governo, ricordando il nuovo "meccanismo automatico di redistribuzione che abbraccia i richiedenti asilo, quindi tutti".

"In più si comincia ad affermare il principio che non può essere solo l'Italia il primo approdo, ma che ci deve essere una rotazione", ha proseguito. "Ora - ha aggiunto - bisogna vedere quanti Paesi parteciperanno a questo meccanismo e dovremo lavorare sui rimpatri".

