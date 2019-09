Il governo Conte ottiene la fiducia alla Camera: 343 i sì. Tensioni in Aula

Il governo Conte ottiene la fiducia alla Camera dei deputati con 343 sì mentre sono 263 i no e gli astenuti 3. Hanno votato sì alla fiducia M5s, Pd e Leu, oltre ad alcune componenti del gruppo Misto, tra cui +Europa.

Hanno votato contro Lega, FdI e Forza Italia, oltre ad alcune componenti del gruppo Misto. Le Minoranze linguistiche si sono astenute. Il premier Giuseppe Conte ha atteso l’esito del voto in Aula, seduto ai banchi del governo.

Il voto è arrivato al termine di una giornata che in Aula ha vissuto momneti di tensione. Lega e FdI hanno più volte interrotto il discorso del presidente Conte gridando: "Elezioni" e "Dignità"e, ancora, "Venduto venduto".

"Avete parlato di tradimento - la replica di Conte - ma permettetemi di dire che conosco la vostra abilità comunicativa ma ripetere all'infinito queste parole non potrà cambiare la realtà dei fatti: questa è una grande mistificazione. Il fatto di pensare che una singola forza politica o addirittura il suo leader possa decidere ogni anno a suo piacimento o addirittura a suo arbitrio di poter portare il Paese alle elezioni è irresponsabile".

Durante le dichiarazioni a titolo individuale altra lite in Aula alla Camera per Andrea Colletti del M5S, che ha criticato tra l’altro la nomina di Paolo Gentiloni alla Commissione Ue, annunciando però il sì alla fiducia. È toccato poi a Davide Galantino, ex M5S e ora nel Misto, annunciare il no alla fiducia, criticando la formazione del governo Conte bis. Galantino stamani ha partecipato al sit-in di protesta davanti a Montecitorio promosso da FdI.

Nel suo discorso, il premier aveva detto che "questo progetto politico segna l'inizio di una nuova stagione riformatrice che confidiamo risolutiva". Nel programma, il taglio dei parlamentari ma anche una nuova legge elettorale, una legge di bilancio che scongiuri l'aumento dell'Iva e tagli il cuneo fiscale, ma al contempo la richiesta all'Ue di un nuovo patto di stabilità.

© Riproduzione riservata