Salvini a Conte: "Gli lascio la poltrona, mi tengo la dignità"

"Conte è cambiato completamente. In quindici giorni ha fatto e detto l’esatto contrario rispetto agli ultimi 15 mesi. Squallido passare da governo con la Lega ad un governo con LeU. Gli lascio la poltrona, mi tengo la dignità". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su twitter sintetizza la sua intervista a rtr99.

"Questo è un governo che nasce per paura delle elezioni, ma con il collante delle poltrone non so quanto potranno durare. Vedremo di limitare i loro danni. Abbiamo dimostrato in un anno - conclude Salvini - che 'Volere è potere'. Ora gli italiani sanno che fare le cose è possibile, non ci sono più alibi". ANSA

