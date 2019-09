Il governo Conte alla prova del Senato, scattano le proteste e i cori: "Dignità" diretta

Come accaduto ieri alla Camera, anche oggi al Senato il clima in Aula si fa subito teso. Dopo poco l'inizio della discussione generale sulla fiducia al governo Conte II sono scattati i primi cori, al grido di "dignità, dignità" da parte dei senatori leghisti e di FdI. Proteste subito riprese dalla presidente Elisabetta Casellati che ha anche richiamato i senatori al rispetto dei tempi della discussione in Aula, dopo un breve battibecco con il senatore

Dem Dario Stefano, interrotto alcune volte da cori dei senatori leghisti.

La Casellati gli ha detto: "Lei sta esagerando" riferendosi ai tempi ma Stefano ha replicato: "Non posso essere interrotto continuamente". Da qui l’intervento della Casellati che ha ricordato che la conferenza dei capigruppo ha deciso che ogni gruppo parlamentare si 'autodetermini' nei tempi e scaduti quelli a disposizione, la presidenza potrà togliere l’audio e quindi la voce ai senatori.

Appena il senatore Matteo Salvini è entrato nell’aula del Senato è stato accolto da un applauso e da cori

"Matteo, Matteo" da parte degli altri senatori della Lega, interrompendo per qualche minuto la discussione generale sulla fiducia in corso a Palazzo Madama. L’ex ministro si è seduto al suo posto accanto al senatore Roberto Calderoli.

Ma la tensione è salita in Aula intorno alle 13 quando la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni ha esposto una maglietta contro il Pd sui fatti di Bibbiano. Bagarre in Aula con la presidente Elisabetta Casellati che ha sospeso la seduta.

Tra gli iscritti a parlare nell’Aula del Senato in discussione generale sulla fiducia figurano tre senatori a vita: Elena Cattaneo, Liliana Segre e Mario Monti. Giuseppe Conte interverrà nell’Aula del Senato intorno alle 15.30. Il presidente del Consiglio prenderà infatti la parola in replica al dibattito generale sulla fiducia che dovrebbe concludersi intorno a quell'ora. Verso le 14.30 prenderà la parola il leader della Lega Matteo Salvini, mentre al momento non è previsto che intervenga in Aula il senatore Pd Matteo Renzi.

Intanto, Gianluca Castaldi, senatore M5s, ai microfoni di Sky Tg24 ha assicurato che tutti i senatori pentastellati voteranno la fiducia. All’appello mancheranno "solo due voti", quelli di Gianluigi Paragone, contrario sin dall’inizio all’alleanza giallorossa, e di una senatrice 5 stelle, assente da tempo dai lavori dell’Aula per motivi di salute. Dunque, per Castaldi i sì M5s alla fiducia saranno 105.

