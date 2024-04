L'attacco dell'Iran a Israele: oltre 200 missili e droni quasi tutti intercettati, tra i feriti una bambina

Gli Usa: «Non esiteremo ad agire»

Gli Stati Uniti non esiteranno a proteggere le proprie forze e a sostenere Israele. È la linea espressa in queste ultime ore dal ministro della Difesa americano, Lloyd Austin, e dal segretario di Stato Antony Blinken. Austin ha invitato l’Iran a «fermare immediatamente qualsiasi ulteriore attacco, anche da parte delle sue forze per procura». Gli Stati Uniti, ha aggiunto in una dichiarazione, non «cercano il conflitto» con l’Iran, ma ha spiegato che «non esiteranno ad agire per proteggere le proprie forze e sostenere la difesa di Israele». «L’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele è blindato» ha detto anche Blinken in un post su X, aggiungendo anche che «gli Usa condannano l’attacco dell’Iran a Israele».