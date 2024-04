Biden per ora frena Israele, ma Tel Aviv promette una risposta per l'attacco: «L'Iran pagherà al momento giusto»

La Casa Bianca è riuscita per il momento a frenare Benyamin Netanyahu ma Israele promette di dare la sua risposta all’attacco dell’Iran, che nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile ha lanciato per la prima volta centinaia di droni e missili contro lo Stato ebraico, rischiando di far precipitare il Medio Oriente nell’abisso. La reazione, ha spiegato il ministro Benny Gantz dopo ore di riunioni, consultazioni frenetiche e appelli globali alla de-escalation, arriverà ma «nel modo e nel momento più adatti. Costruiremo una coalizione regionale contro la minaccia dell’Iran ed esigeremo un prezzo». E sarà il Gabinetto di guerra a deciderlo.

Israele si è risvegliato stamattina dopo una delle notti più difficili di sempre. Dopo giornate di allarmi e paura per un attacco considerato imminente da parte degli ayatollah come ritorsione al raid che il primo aprile ha ucciso un generale dei pasdaran a Damasco, sabato sera alle 22 è scattata la vendetta di Teheran con cinque ondate di strike: tre con i droni kamikaze Shahed 136 e due con missili da crociera e balistici. Un’azione telefonata da Teheran, che ha avvertito gli alleati della regione e non solo ben 72 ore prima dell’ora X, ma che ha comunque impiegato oltre 300 tra droni e missili. La maggior parte di questi sono stati abbattuti prima del confine israeliano sui cieli dell’Iraq e della Giordania. Le forze di difesa israeliane - con l’aiuto di caccia americani, britannici francesi e giordani - hanno annunciato di aver intercettato e distrutto il 99% dei vettori scagliati da Teheran. Alcuni sono però passati e il bilancio è di circa 30 feriti, tra cui una ragazzina di 7 anni che sta lottando per la vita.