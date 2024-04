Lo spettro nucleare iraniano e la paura per un possibile allargamento del conflitto

Lo spettro di un Iran dotato di armi nucleari torna ad agitare i sonni d’Israele, unico Paese mediorientale che quel deterrente lo ha già (da decenni), come esso stesso gradisce i vicini sappiano al di là di un segreto di Pulcinella mai svelato solo in termini formali. Uno spettro che si fa ancor più incombente dopo l’attacco notturno orchestrato da Teheran verso obiettivi israeliani in risposta al raid contro il consolato iraniano a Damasco: attacco dimostrativo finché si vuole, quasi telefonato a Washington e in larga parte intercettato ben lontano dai confini dello Stato ebraico, grazie soprattutto allo scudo di Usa e Gran Bretagna, ma comunque indirizzato per la prima volta in modo diretto sul territorio di quella «entità sionista» a cui la Repubblica Islamica nega - almeno nella retorica degli ayatollah - il diritto a esistere.

A sottolinearlo sono analisti occidentali e non soltanto, evocando questo obiettivo come la chiave di volta di una possibile, temuta escalation, laddove il governo di ultradestra di Benyamin Netanyahu dovesse cogliere l’occasione per scatenare una massiccia contro-rappresaglia. A dispetto dell’apparente altolà dell’alleato americano.