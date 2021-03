Anche la Germania sospende le vaccinazioni con AstraZeneca

Anche la Germania ha deciso di sospendere le vaccinazioni con AstraZeneca. Lo rende noto il governo tedesco.

Il ministero della Salute tedesco segue così l'indicazione del Paul Ehrlich Institut, che in via precauzionale consiglia "ulteriori approfondimenti" in relazione ai nuovi casi di trombosi che si sono verificati. Nei giorni scorsi Berlino aveva criticato invece lo stop danese e finlandese.

Intanto il premier britannico Boris Johnson rassicura i suoi concittadini sul fatto che i vaccini anti-Covid di AstraZeneca dal timore di effetti collaterali gravi: "La Mhra (agenzia del farmaco britannica, ndr) ha addetti ai controlli fra i più severi ed esperti al mondo ed essi non vendono motivi di sospendere alcuno dei vaccini che stiamo usando".

"La Mhra - ha detto Johnson - ha verificato l'efficacia di questi vaccini, non solo nel ridurre i ricoveri ma in generale i contagi gravi e la mortalità: per questo noi andiamo avanti con fiducia e a grande velocità nelle somministrazioni".

