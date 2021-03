Anche l'Olanda sospende il vaccino AstraZeneca: almeno fino al 28 marzo

L’Olanda sospende almeno fino a domenica 28 marzo l’uso del vaccino di AstraZeneca, lo scrive De Telegraaf.

«Sulla base di nuove informazioni, l’autorità olandese per i medicinali CBG consiglia di sospendere la somministrazione del vaccino corona di AstraZeneca come misura precauzionale e in attesa di ulteriori ricerche. Il ministro Hugo de Jonge (VWS) adotterà questo consiglio», afferma il ministero della Salute.

Sulla base del principio di precauzione, è stato deciso di non iniettare le prossime due settimane (fino a domenica 28 marzo) con AstraZeneca, ha indicato il ministro in una lettera alla Camera.

Gli appuntamenti di vaccinazione con il vaccino AstraZeneca saranno cancellati. Le persone saranno informate di questo. La misura precauzionale non ha conseguenze per le vaccinazioni programmate con i vaccini BioNTech/Pfizer o Moderna.

«La causa immediata dell’avviso è una nuova informazione che si è resa disponibile questo fine settimana. Si tratta di altri reclami rispetto al numero limitato di segnalazioni di trombosi dopo la vaccinazione, su cui il CBG ha basato il suo consiglio prima di questo fine settimana», afferma il ministero.

In un comunicato stampa il ministro de Jonge spiega: «La questione cruciale è se queste sono lamentele dopo la vaccinazione o come risultato della vaccinazione. Non ci dovrebbero essere dubbi sui vaccini. Penso che sia molto importante che i rapporti siano adeguatamente investigati. Dobbiamo sempre peccare di cautela, ed è per questo che è ragionevole premere il pulsante di pausa ora, per precauzione. Mi affido completamente ai nostri esperti in questo».

© Riproduzione riservata