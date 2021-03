Harry e Meghan, il principe William replica: "Non siamo razzisti, parlerò con mio fratello"

Il principe William ha negato le accuse lanciate da Meghan e Harry, sostenendo che la famiglia reale «non è affatto razzista». Rispondendo a SkyNews, il nipote della Regina Elisabetta II ha affermato di non aver ancora parlato con il fratello minore dall’intervista esplosiva con Oprah Winfrey ma intende farlo.

Intanto, la coppia sta ricevendo diverse manifestazioni di solidarietà. L'ultimo da parte di Beyoncè che ha mandato un messaggio a Meghan Markle ringraziandola "per il tuo coraggio e la tua leadership". "Queen Bee" è l'ultima celebrità che negli Usa ha fatto sponda con Meghan e Harry.

Beyoncè raramente usa internet, ma per dimostrare il suo sostegno ai Sussex (e a Meghan in particolare) ha usato la homepage del suo sito web per un messaggio molto pubblico di ringraziamento: "Con le tue parole ci hai ispirato e dato forza".

