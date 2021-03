Crolla la popolarità di Harry e Meghan dopo le accuse alla famiglia reale

Contraccolpo d’immagine per Harry e Meghan dopo l’intervista esplosiva concessa ad Oprah Winfrey: secondo i sondaggi, la popolarità dei duchi di Sussex è in calo nel Regno Unito, mentre cresce negli Stati Uniti.

L’attacco contro Buckingham Palace e, per estensione, alla Famiglia reale, accusata di essere razzista e insensibile di fronte al disagio - anche mentale - della coppia, ha suscitato scalpore e critiche su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Ma secondo un sondaggio YouGov, a farne le spese sono stati in primis Meghan e Harry: il 58% dei britannici ha una visione negativa dell’attrice americana mentre il 31% la vede favorevolmente; va peggio per il nipote della regina Elisabetta II che perde molto del favore popolare, con un 48% contro e un 45% a favore, in calo di 15 punti rispetto a prima dell’intervista. Tra i giovani, la coppia resiste meglio mentre crolla tra gli ultra 65enni.

Diversa la percezione negli Stati Uniti dove i duchi di Sussex hanno visto crescere la percentuale a loro favore. Come ha mostrato un sondaggio di Morning Consult su un campione di 2.200 intervistati, sentiti prima e dopo la 'chiacchieratà con Oprah, Meghan è cresciuta dal 45% al 67%, mentre i suoi detrattori sono aumentati di poco (da 14% a 18%). Numeri favorevoli anche per Harry, la cui popolarità è fortemente salita, dal 46% al 69% (contrari da 10% a 14%).

Lo stesso sondaggio è stato condotto anche su un migliaio di britannici e conferma lo scenario generale: Meghan è la più sgradita tra i componenti della Famiglia reale (solo il 29% si schierano con lei, contro il 52%) e anche Harry non se la passa bene (38% a favore, 43% contrari). (AGI)

