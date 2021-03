Gran Bretagna, Casa Reale: Misure per aumentare la "diversità" nei Palazzi

Dopo le accuse di razzismo da parte di Harry e Meghan, la monarchia britannica corre ai ripari: rivedrà i regolamenti interni per promuovere la "diversità" tra i suoi dipendenti. L’obiettivo è aumentare gli esponenti di minoranze presenti nei palazzi di Buckingham, Kensington e Clarence House.

Le fonti hanno sottolineato che esistono già misure in tal senso e che "non si sono visti i progressi sperati"; ma hanno anche tenuto a sottolineare che la misura era programmata da prima che il principe Harry e sua moglie, Meghan, rivelassero, nell’esplosiva intervista ad Oprah Winfrey, come si fossero sentiti vittime di sentimenti razzisti da parte di qualcuno nella famiglia Reale. Oprah Winfrey successivamente ha chiarito che Harry aveva specificato come non si riferisse nè alla nonna, la regina Elisabetta II, nè al nonno, Filippo di Edimburgo.

Dopo le clamorose accuse, la Famiglia reale ha definito "preoccupanti" le dichiarazioni di Harry e Meghan e ha promesso di chiarirle, seppur privatamente. Ma in attesa che un giorno si sappia chi sia stato che, in una conversazione con il principe harry, prima della nascita di Archie, abbia espresso "preoccupazioni" per il colore della pelle del nascituro, rimane un dato di fatto che sono molto poche le persone di colore o gli esponenti di minoranze nello staff della Casa reale. E questo sicuramente è un problema per una monarca di un Paese multiculturale e considerato che Elisabetta II è capo di Stato nei Paesi del Comonwealth.

Secondo il Mail on Sunday, che per primo ha dato la notizia poi ripresa da tutta la stampa britannica, sarà anche nominato uno 'zar' per la diversità all’interno dello staff, diversità che dovrà includere anche esponenti della comunità Lgbtq e di quanti sono diversamente abili. AGI

