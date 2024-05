Asp di Messina, concorso per dirigente medico: 35 i posti, come presentare la domanda

L'Asp di Messina ha pubblicato un bando per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per dirigente medico in varie discipline. La domanda di partecipazione va presentata entro il 10 giugno 2024.

IL BANDO

I requisiti

I candidati, oltre a possedere i requisiti per i concorsi nella pubblica amministrazione, devono avere: diploma di laurea in medicina e chirurgia; specializzazione nella medicina medica a concorso o equipollente o affine; iscrizione al relativo albo professionale.

I posti

Sono trentacinque i profili richiesti: un posto di dirigente medico di ematologia; dieci posti di dirigente medico di psichiatria; un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione; cinque posti di dirigente medico di urologia; dieci posti di dirigente medico di emergenza-urgenza; otto posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia.

Le prove

Sono previste: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale sulla disciplina medica a concorso.