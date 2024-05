Comune di Capaci, concorso per agenti di polizia locale: il bando

Il Comune di Capaci ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di agenti di polizia locale, a tempo pieno o parziale e determinato. Verrà formata una graduatoria e i candidati che supereranno la prova verranno utilizzati secondo l'ordine di merito, fino al raggiungimento delle unità necessarie, in funzione delle esigenze del Comando di polizia locale.

IL BANDO

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana oppure essere cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore ai limiti massimi previsti per il collocamento a riposo; idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie previste per il posto; assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento.