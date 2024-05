Carabinieri, pubblicato un bando di concorso per atleti: le discipline, i requisiti

Il comando generale dei carabinieri ha pubblicato un bando di concorso per atleti. I posti da ricoprire riguardano varie discipline e sono complessivamente 16, di cui 11 posti nel ruolo maschile e 5 posti nel ruolo femminile. Il titolo di studio richiesto è la licenza media. La domanda di partecipazione va presentata entro il prossimo 14 giugno.

IL BANDO

I posti a disposizione

Il bando di concorso per atleti prevede la copertura di 11 posti nel ruolo maschile e di 5 posti nel ruolo femminile. Per gli uomini: 1 posto judo – cat. 73 Kg; 2 posti judo – cat. 81Kg; 1 posto nuoto 200 metri farfalla; 1 posto nuoto 50-100 metri stile libero; 1 posto motociclismo – Moto 3; 1 posto snowboard; 2 posti biathlon; 1 posto sci di fondo; 1 posto sci alpinismo. Per il ruolo femminile: 1 posto pattinaggio su ghiaccio pista lunga; 1 posto sci di fondo; 1 posto sci alpino; 1 posto biathlon – inseguimento; 1 posto canoa fluviale.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto il 17esimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 24esimo anno. Per coloro che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio militare, il limite massimo d’età è elevato a 28 anni; essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dalla legge; diploma di scuola secondaria di primo grado; aver conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di scadenza della presentazione delle domande, nella disciplina/specialità per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al Coni; non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; abbiano tenuto condotta incensurabile. La presenza di tatuaggi può determinare l’esclusione dal concorso.