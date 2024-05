Policlinico di Palermo, concorso per dirigente ingegnere civile o edile: il bando

Il Policlinico di Palermo ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di personale dirigente ingegnere civile/edile.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; in assenza di cittadinanza italiana, cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione europea; in assenza di cittadinanza italiana, cittadini titolari dello status di rifugiato – anch’essa una novità – ovvero dello status di protezione sussidiaria, cioè del diritto di asilo. Accesso consentito anche ai cittadini di Paesi terzi che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; maggiore età, ossia età non inferiore agli anni 18; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica allo specifico impiego, se richiesta per lo svolgimento della prestazione; possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso.