Università di Palermo, selezione per due collaboratori ed esperti linguistici: il bando

L'Università degli Studi di Palermo ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di due collaboratori ed esperti linguistici da destinare alla scuola di lingua italiana per stranieri del dipartimento di scienze umanistiche, a tempo pieno e indeterminato. La domanda può essere presentata, così come riporta liveconcorsi.it, entro il 14 aprile.

IL BANDO

Il profilo

La persona idonea a ricoprire il posto deve essere di madrelingua italiana e possedere idonea qualificazione e competenza nell’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, maturata presso istituzioni pubbliche o private, italiane o estere, di almeno 12 mesi, anche non continuativi, equivalenti a 500 ore. È richiesta altresì la capacità di applicare le diverse metodologie di insegnamento, la conoscenza dei metodi e dei principi della glottodidattica e delle tecniche della didattica in classe nonché un’adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse. Il collaboratore ed esperto linguistico concorre all’insegnamento linguistico svolgendo le attività di sua competenza nel quadro della programmazione definita dagli organismi a ciò titolati cui partecipa con la docenza universitaria. Svolge inoltre attività di studio e di aggiornamento organizzate sia in sede, sia in missione. Nell’ambito della programmazione didattica svolge altresì con autonomia i corsi di lingua per i quali predispone i necessari programmi, raccordandosi con i docenti della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri. Tiene apposito registro ove annotare le ore di insegnamento e le altre attività.