Ministero Affari esteri e Cooperazione internazionale, concorso per segretario di legazione: il bando

Il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha pubblicato un bando per segretario di legazione in prova, finalizzato alla copertura di 50 posti di lavoro. La selezione pubblica, aperta a laureati. Il segretario di legazione è il primo grado della carriera diplomatica in Italia e permette di operare in un contesto internazionale. La domanda può essere presentata entro il 6 maggio 2024.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; età non superiore ai 35 anni. Il limite di età può essere innalzato per un massimo complessivo di 3 anni (entro, quindi, la mezzanotte del giorno del compimento del trentottesimo anno) ed è elevato per le categorie indicate sul bando; idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio; godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; essere di condotta incensurabile; non possono accedere al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni oppure per motivi disciplinari oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una P.A.. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che abbiano già portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d’esame.