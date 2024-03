Polizia penitenziaria, bando di concorso per atleti: i requisiti e come presentare la domanda

Il ministero della giustizia ha pubblicato un bando di concorso per atleti della polizia penitenziaria, da inserire nel gruppo sportivo “Fiamme Azzurre”. I posti da ricoprire riguardano varie discipline e sono complessivamente 16, di cui 14 posti nel ruolo femminile e 2 posti nel ruolo maschile. Il titolo di studio richiesto è la licenza media. La domanda deve essere presentata entro il 19 aprile.

IL BANDO

I posti

Si prevede la copertura di 14 posti nel ruolo femminile e di 2 posti nel ruolo maschile. Per le donne: Rugby Ruolo Seven Centro 1 posto; Seven Tallonatore 1 posto; Seven Pilone 4 posti; Seven Ala 1 posto; Seven Apertura 1 posto; Seven Mediano Mischia 1 posto; Canoa Kayak K1- K2 500 metri 2 posti; Tiro con l’arco Arco Olimpico 1 posto; Judo Categoria 63 kg 1 posto; Sollevamento pesi Categoria 64 kg 1 posto. Per il ruolo maschile Judo Categoria 73 Kg 2 posti.