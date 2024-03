Ministero della Difesa, concorso per atleti paralimpici: il bando, come presentare la domanda

I requisiti

Il concorso è rivolto agli atleti con disabilità fisiche e sensoriali in possesso dei seguenti requisiti: abbiano la cittadinanza italiana; godano dei diritti civili e politici; abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione; diploma di istruzione secondaria di primo grado; non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei cessati dal servizio permanente per infermità, oppure prosciolti per infermità e per inidoneità al servizio per cause psico-fisiche; non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; abbiano tenuto condotta incensurabile; non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; siano in possesso di una classificazione funzionale nella disciplina paralimpica di interesse istituzionale e individuate con apposito decreto del Ministro della Difesa, fra quelle inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici; abbiano conseguito esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; siano in possesso di un valido certificato di idoneità all’attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione; abbiano conseguito, negli ultimi due anni, nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); i candidati devono essere tesserati con società o associazioni affiliate con organismi sportivi riconosciuti dal CIP/CONI; i candidati devono essere stati riconosciuti da parte del C.I.P. atleti del più alto livello tecnico-agonistico.