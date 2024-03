Agenzia delle Entrate, concorso per funzionari informatici: il bando

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un bando per funzionari informatici. Si tratta di 50 unità, da assumere a tempo indeterminato, di cui 25 unità come Data analyst e 25 unità come funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica, da destinare alle strutture centrali. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 24 aprile 2024.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili; idoneità fisica all’impiego; non essere stati interdetti dai pubblici uffici, o destituiti o dispensati oppure licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti specifici. Laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze matematiche (L-35); diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o Matematica conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge; laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009; Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle lauree sopra indicate.