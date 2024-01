Ministero degli Esteri: concorso per 381 assistenti amministrativi e informatici

È stato bandito un concorso per 381 posti di lavoro suddivisi tra assistenti amministrativi ed informatici al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. La selezione è rivolta a diplomati ed è prevista assunzione con contratto a tempo indeterminato.

IL BANDO

I posti

Il bando prevede una selezione per 381 persone, così suddivisa: 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare; 100 unità con il profilo di assistente informatico, telecomunicazione e cifra. La domanda di ammissione può essere presentata per ciascuno dei codici concorso.

I requisiti

I candidati, per partecipare al concorso del ministero degli Affari Esteri, devono possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica allo specifico impiego a cui il codice di concorso si riferisce; possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; condotta incensurabile; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Le riserve

Per quanto riguarda le 281 unità di assistente amministrativo, contabile e consolare operano le seguenti riserve: 100 unità sono riservate ai sensi di legge, a favore dei dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole; 8 unità sono riservate ai sensi dell’articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 18 agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. Il personale a contratto immesso nei ruoli dovrà, entro un quadriennio dall’immissione nei ruoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l’Amministrazione centrale; n. 21 unità sono riservate alle persone con disabilità; il 30% dei posti è riservato ai volontari FF.AA.; il 15% dei posti è riservato a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Per quanto riguarda le 100 unità di assistente informatico, telecomunicazione e cifra operano le seguenti riserve: 50 unità sono riservate ai sensi di legge, a favore degli impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l’accesso all’area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 167 del medesimo decreto.

Come presentare la domanda

I candidati devono presentare la domanda entro il 26 gennaio 2024 tramite il portale inPA.