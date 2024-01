La Rai cerca costumisti da assumere in varie sedi: i requisiti, come partecipare

La Rai ha indetto una selezione per costumisti. Il titolo di studio richiesto è il diploma, le persone selezionate saranno assunte con contratto di apprendistato professionalizzante presso diverse sedi in Italia. È possibile presentare la domanda di ammissione entro il prossimo 9 febbraio.

L'AVVISO

I costumisti, le mansioni

I vincitori saranno assunti dalla Rai con contratto di apprendistato professionalizzante e saranno chiamate a svolgere le seguenti mansioni: progettare, in collaborazione con regista e autori, costumi originali, trucco e parrucche, seguendone la realizzazione; reperire, acquistare e adattare abbigliamento ed accessori già esistenti; individuare case di abbigliamento con cui effettuare lo scambio titoli.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea o cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia; avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; possedere un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore; possedere la patente di guida automobilistica categoria B.

Le prove

I concorrenti saranno selezionati sulla base di: valorizzazione dei titoli (che avverrà in modo automatico sulla base delle informazioni inserite dal candidato durante la compilazione del form online), condizione per l’ammissione alla Prima Fase del percorso selettivo; prima fase preselettiva – multiple choice, da remoto; seconda fase – colloquio/prova tecnico-professionale e colloquio conoscitivo-motivazionale, in presenza.

Le sedi di lavoro

Otto le figure richieste e 4 le possibili sedi di lavoro. Si cercano infatti 5 risorse per Roma; una per Milano; una per Napoli e una per Torino. Ogni candidato nella domanda di partecipazione dovrà indicare la sede per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura. È richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte. La durata del contratto sarà di 36 mesi, inoltre è prevista una retribuzione annua lorda di ingresso pari a circa 23.200 euro che raggiungerà la cifra lorda minima di circa 26.400 euro allo scadere dei 36 mesi.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata entro le ore 12 del 9 febbraio 2024, tramite la seguente procedura: registrazione a questo sito internet e/o accesso con le proprie credenziali; adesione all’iniziativa cliccando su Costumisti 2024; compilare tutti i campi presenti nel form online;

confermare l’adesione all’iniziativa; verifica della ricezione di un messaggio di posta elettronica, generato in modo automatico, a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura.