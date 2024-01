Istituto nazionale di fisica nucleare, pubblicato un avviso per 64 tutor: posti anche in Sicilia

L’Istituto nazionale di fisica nucleare ha pubblicato un avviso per selezionare 64 tutor in tutta Italia. Tra le sedi di lavoro c'è anche la Sicilia. Le domande per accedere alla selezione pubblica possono essere inviate fino al prossimo 3 febbraio.

L'AVVISO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea triennale in discipline Stem; votazione non inferiore a 95/110.

Le sedi di lavoro

L’Istituto nazionale di fisica nucleare ha indetto una procedura comparativa finalizzata a conferire incarichi a tutor a supporto di iniziative di diffusione della cultura scientifica dell’Infn. Saranno dunque selezionate 64 risorse esterne all’Istituto per di incarichi di lavoro autonomo occasionale. Le sedi sono: in Puglia (Bari e Lecce); Emilia Romagna: Bologna (Cnaf e Ferrara); in Sardegna (Cagliari); in Sicilia (Catania e Laboratori Nazionali del Sud); in Toscana (Firenze e Ggi e Pisa); Liguria (Genova); Abruzzo (Laboratori Nazionali del Gran Sasso); Lazio (Laboratori Nazionali di Frascati, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata e Roma Tre); Lombardia (Milano, Milano Bicocca e Pavia); Campania (Napoli); Veneto (Padova e Laboratori Nazionali di Legnaro); Umbria (Perugia); Piemonte (Torino); Friuli Venezia Giulia (Trieste); Trentino Alto Adige (Tifpa).