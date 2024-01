Assunzioni in Vaticano, posti per diplomati e laureati: i profili professionali richiesti e i requisiti

Città del Vaticano cerca personale da assumere con contratto a tempo indeterminato o, alternativamente, a tempo determinato di un anno, eventualmente rinnovabile. Si tratta di posti di lavoro sia per diplomati che per laureati. La segreteria per l’Economia, uno degli enti responsabili della supervisione e vigilanza in ambito amministrativo, economico e finanziario sulle istituzioni curiali, gli uffici e le entità associate alla Santa Sede, ha annunciato recentemente una serie di opportunità in diversi settori.

I posti di lavoro e i requisiti

Il vaticano cerca diverse figure professionali. Addetto ufficio acquisiti: è necessario che il candidato sia in possesso di una laurea in discipline economiche e/o giuridiche e abbia esperienza di almeno 2-3 anni alle spalle nell’ambito degli acquisti presso grandi società; operatore audio/video specializzato in tecnica del suono: è necessaria una laurea in Ingegneria del suono o equivalente e almeno avere almeno 5 anni di esperienza nella specifica mansione; primo tecnico impianti/chief systems engineer: è necessario essere in possesso di una laurea specialistica in Ingegneria meccanica, elettronica o edile e l’iscrizione all’Albo lettera A civile/industriale; tecnico di trasmissioni radio/televisive: occorre essere in possesso della laurea o del diploma di tecnico specializzato in trasmissioni radio/televisive; redattore di madrelingua lingua rumena presso media Vaticano: occorre il diploma o la laurea con formazione giornalistica; Junior Auditor e Senior Auditor in Ambito Finanziario e Immobiliare: per la prima posizione è necessaria una laurea specialistica in discipline economiche e un’esperienza di almeno 2 anni in revisione contabile, mentre per la seconda occorre oltre alla laurea specialistica in discipline economiche anche un’esperienza di almeno 5 anni in revisione contabile o controllo interno; responsabile compliance del settore finanziario e/o immobiliare con laurea ed esperienza di almeno 5 anni nella specifica mansione; risk manager operante in ambito finanziario e immobiliare per il quale è necessaria la laurea e un’esperienza di almeno 5 anni nella specifica mansione, con capacità nell’utilizzo degli strumenti informatici di reporting e Alm.