Ministero dei trasporti: concorso per 160 assistenti, tra le sedi di lavoro c'è anche la Sicilia

Il ministero dei trasporti ha pubblicato un concorso per l'assunzione di 160 assistenti. I vincitori della selezione sottoscriveranno un contratto a tempo indeterminato e pieno presso sedi decentrate e periferiche del dicastero, in tutta Italia. Il titolo di studio richiesto per accedere al concorso è il diploma.

Le sedi di lavoro

Ottanta unità - famiglia professionale tecnica ex assistente geometra saranno così distribuiti: Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (15 posti Piemonte e 10 posti Liguria); Provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Lombardia e Emilia Romagna (12 posti Lombardia e 10 posti Emilia-Romagna); Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (3 posti Veneto); Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, Marche e Umbria (6 posti Toscana; 5 posti Marche; 4 posti Umbria); Provveditorato Interregionale per il Lazio, Abruzzo e Sardegna (4 posti Lazio; 2 posti Abruzzo; 2 posti Sardegna); Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata (2 posti Campania; 2 posti Puglia; 1 posto Basilicata); Provveditorato Interregionale per la Sicilia e Calabria (1 posto Sicilia e 1 posto Calabria). Ottanta unità - famiglia professionale tecnica ex profilo assistente tecnico: Direzione generale territoriale del Nord Ovest (13 posti in Lombardia; 6 posti in Piemonte; 3 posti in Liguria); Direzione generale territoriale del Nord Est (14 posti in Veneto; 7 posti in Emilia-Romagna; 5 posti nelle Marche); Direzione generale territoriale del Centro (4 posti in Toscana; 1 posto in Umbria; 7 posti nel Lazio; 4 posti in Sardegna); Direzione generale territoriale del Sud (5 posti in Campania; 2 posti Molise; 6 posti in Puglia; 1 posti in Calabria; 2 posti in Basilicata).

I requisiti

Per partecipare al concorso per assistenti diplomati è necessario possedere i requisiti generali: possesso della cittadinanza italiana o dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; età non inferiore a diciotto anni; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

I requisiti specifici

È richiesto anche il possesso di uno dei seguenti titoli di studio in relazione al profilo professionale per il quale candidarsi: per ottanta unità ex assistente geometra il diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito al termine di un percorso di istruzione liceale scientifica;

diploma di scuola secondaria in costruzioni, ambiente e territorio e equipollenti; per ottanta unità ex profilo assistente tecnico il diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito al termine di un percorso di istruzione liceale scientifica; diploma di maturità professionale / tecnica in tecnico delle industrie meccaniche / perito tecnico ed equipollenti.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 10 gennaio 2024 esclusivamente per via telematica, collegandosi al portale inPa.