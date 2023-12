Presidenza del Consiglio, il dipartimento trasformazione digitale cerca esperti: i bandi

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale ha pubblicato avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro ad esperti. Gli esperti selezionati riceveranno un incarico di collaborazione dalla durata di 36 mesi, per un importo massimo pari a 110mila euro.

I profili e i bandi

Gli avvisi prevedono la selezione di: 1 responsabile pianificazione e controllo operativo da inserire nel Team Transformation Office. Si tratta di esperti in possesso di comprovata esperienza nella strutturazione e nell’attuazione di strumenti e sistemi di controllo di progetti complessi (BANDO); 4 Account Manager da inserire nel Transformation Office. Il profilo professionale è quello per esperti in possesso di comprovata esperienza acquisita nell’account management o nel key account management in ambito di piattaforme e/o servizi digitali, preferibilmente con esperienza nella gestione di relazioni con PA locali e centrali e/o con i loro fornitori di servizi digitali (BANDO); 1 esperto giuridico e affari legali da inserire nel Team Transformation Office. Si deve essere in possesso di comprovata esperienza nell’analisi di norme, nella predisposizione/analisi di contratti, nella gestione di gare e procedure di appalto, nonché nell’analisi dei processi amministrativi con particolare riferimento alle materie dell’informatica giuridica, della privacy, della proprietà intellettuale, dell’e-procurement, dell’amministrazione digitale e dell’e-gov (BANDO); 1 Marketing manager da inserire nel Team Transformation Office come esperto in possesso di comprovata esperienza nel marketing di prodotti e/o servizi tecnologici B2B (Business to Business), preferibilmente in ambito Pubblica Amministrazione. Esperienza nella definizione di strategie e strumenti di comunicazione di progetti a contenuto tecnologico verso enti e stakeholder (BANDO); 10 Technical Implementation Manager da inserire nel Team Transformation Office. Si tratta di esperti in possesso di comprovata esperienza tecnica, tecnologica e gestionale, acquisita nel coordinamento e nella gestione di progetti di sviluppo di applicazioni e infrastrutture digitali (BANDO).

La selezione

La Commissione esaminatrice invita a colloquio selettivo un numero di concorrenti per il conferimento dell’incarico pari ad almeno 4 volte il numero di professionalità richieste, o, al fine di assicurare rispetto della parità di genere, un numero superiore. All’esito della procedura, con provvedimento motivato, la presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale individua, sulla base della graduatoria predisposta dalla commissione, il soggetto al quale conferire l’incarico.

Come presentare la domanda di partecipazione

Le candidature per gli incarichi di lavoro al Dipartimento per la trasformazione digitale devono essere presentate entro il 18 dicembre unicamente per via telematica, collegandosi al portale di reclutamento InPa.